40 milyon Euro'luk yıldızın yerine... İtalyan ekibinin hedefi Yunus Akgün!

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Atalanta iddiası gündeme geldi. İtalyan ekibi, Ademola Lookman'ın yerine milli yıldızı düşünüyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Atalanta'nın Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği iddia edildi.

Foot Italia'da yer alan habere göre, Ademola Lookman'ın takımdan ayrılma ihtimali hala mevcut. Sezon başında başka takımda oynamak istediğini belirten ardından kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu, gelen tekliflerin kulüp tarafından reddedilmesi sonrası yeniden kadroya alınmıştı.

Sezon başında Galatasaray'la da adı anılan 40 milyon Euro piyasa değeri olan Lookman'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı Atalanta, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin gündemine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü aldığı öne sürüldü.

Atalanta'nın Yunus Akgün için 2026 Dünya Kupası'ndan önce, ara transfer döneminde transferi gerçekleşmek istediği ifade edildi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için büyük şansı olduğu ve Yunus Akgün'ün Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası transferin daha maliyetli olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan bu transfer için Atalanta'nın önündeki en büyük engellerden birinin de Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması gösterildi. Milli futbolcunun Atalanta'nın transfer listesinde en üst sırada yer aldığı aktarılırken, transferde nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu.