Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu!

22.09.2025 22:45:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgünıklamalarda bulundu.

Bir gol atan ve bir de asist yapan Yunus Akgün, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süreç. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN KAZANMASI"

Açıklamalarına devam eden Yunus Akgün, "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

