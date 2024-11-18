46. İstanbul Maratonu Türkiye’nin koşu tarihine geçti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:43

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:43

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, 42 kilometrelik maraton koşusunda tarihe geçti. Bu yıl 4 bin 156 kişi maraton yarışını tamamladı ve 46 senelik İstanbul Maratonu tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldı. Yarışı bitiren kişi sayısı rekoru en son 3 bin 878 kişiyle 2014 yılında kırılmıştı. 42K kategorisinde ise 232’si kadın toplam 1.864 Türk sporcu yarışı tamamlayarak Türkiye’nin yol koşusu tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

MARATONDA İYİLİK İÇİN KOŞTULAR

Bu yılki maraton aynı zamanda toplanan bağış bakımından da yeni bir rekora erişti. İPK Adım Adım platformunda 20 Kasım’a kadar sürecek bağış sürecinde şimdiden 78 milyon 900 bin liraya ulaşıldı ve maraton tarihinin en yüksek rakamı görüldü. Toplam 63 sivil toplum kuruluşunun parçası olduğu bağış kampanyasında 90 milyon liranın görülmesi hedefleniyor.

GOLD LABEL’LA YOLA DEVAM

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından verilen ve dünyada sadece 30 maratonda bulunan Gold Label ünvanı ile düzenlendi. İstanbul Maratonu, 2025 yılından itibaren getirilecek yeni kriterlerle sayısı kısıtlanacak Gold Label kategorisinde yer almayı garantileyerek dünyanın sayılı maratonlarından biri olmayı sürdürecek.

100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Maratonu, bu yıl ana sponsor Sportive, zaman sponsoru Huawei, tedarik sponsoru One Bond, teknoloji sponsoru Soundcore by Anker, tedarik sponsorları Kızılay, Züber, MG, Tchibo, Saf, Fomilk, Hamidiye ve medya sponsoru Karnaval’ın destekleriyle koşuldu.