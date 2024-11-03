İstanbul Maratonu'nda tüm zamanların rekoru kırıldı!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 23:54

Güncelleme: 03.11.2024 - 23:54

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Etiyopyalı Dejene Debela ve kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet birinci olurken, tarihi bir rekor kırıldı. İBB Spor İstanbul’un 9 bin kişiyle düzenlediği dev organizasyon tarihi bir rekora sahne oldu. 4 bin 475 kişinin katıldığı maratonda 4 bin 156 kişi bitiriş çizgisini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu bugün koşuldu. Maratonda katılımcılar tekerlekli sandalye, 42K, 15K, Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu kategorilerinde yarıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki girişinde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkışını verdiği 42K yarışı, Sultanahmet’te son buldu. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye iş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur da start alanında yer aldı.

SERT RÜZGAR DERECELERİ ETKİLEDİ

Sert bir rüzgâr etkisi altında koşulan ve bu nedenle derecelerin etkilendiği Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda kazananlar erkeklerde 2:11:40’lık derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela, kadınlarda ise 2:24:45’lik derecesiyle Bahreynli atlet Ruth Jebet oldu.

Etiyopyalı atlet Dejene Debela, 2019’da Chicago’da kariyerinin en iyi derecesiyle (2:05:46) elde ettiği ikincilikten sonraki beş yılda yüzleştiği sakatlıkları İstanbul’daki büyük başarısıyla geride bıraktı. Bahreynli Ruth Jebet ise baştan sona önde götürdüğü yarışta en yakın rakibini yaklaşık 9 dakikalık bir farkla geride bıraktı ve şampiyonluğa uzandı.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde şampiyon Debela’yı Kenyalı isimler takip etti. Mathew Samperu 2:11:55 ile ikinci bitirirken Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2:12:07 ile üçüncü oldu. Kadınlarda kürsüyü Etiyopyalılar tamamladı. Urge Diro yarışı 2:33:37’lik derecesiyle ikinci, 2:33:49 ile koşan Ayantu Abdi üçüncü oldu.

Şampiyonlar 45’er bin, ikinciler 20’şer bin, üçüncüler de 10’ar bin dolarlık ödülün sahibi oldu

World Athletics’in (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategorisindeki sayılı maratonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda bu yıl 8’i Türk 44 elit atlet yarıştı. Şampiyonlar 45’er bin, ikinciler 20’şer bin, üçüncüler de 10’ar bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Seçkin atletlerde dereceye girenlere ödül ve madalyalarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

MARATONDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

İBB Spor İstanbul’un 9 bin kişiyle düzenlediği dev organizasyon Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, tarihi bir rekora da sahne oldu. 42 kilometrelik maratonu bitiren sayısında bu yıl rekor kırıldı. 4 bin 475 kişinin sporcunun katıldığı maratonda 4 bin 156 kişi finişi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. En yüksek bitiren sporcu sayısına en son 3 bin 878 kişiyle 2014 yılında ulaşılmıştı.

Öte yandan 15K’da da start alan 9 bin 457 kişiden 9 bin 169 kişi ipi göğüsleyerek neredeyse yüzde 100’e yakın bir bitirme oranını oluşturdu. Çipli ölçümün yapılmadığı Halk Koşusu ve Kurumsal Koşuda ise tahminen 20 bin kişi parkuru tamamladı.

MİLLİ ATLET HÜSEYİN CAN ALTINCI OLDU

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda yarışan Türk atletlerden Hüseyin Can, zorlu hava şartlarına rağmen 2:14:34 ile koştu ve genel klasmanda 6. olmayı başardı. Türk atletler arasında Hüseyin Can’ı 2:20:43 ile Ömer Alkanoğlu ve 2:23:02 ile Halil Yaşın izledi. Türk atletler klasmanında birinci gelen Hüseyin Can 50 bin liralık para ödülü kazandı.

TEKERLEKLİ SANDALYE ŞAMPİYONU ÖMER CANTAY

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda tekerlekli sandalye kategorisinin şampiyonu 2:40:05’lik derecesiyle Ömer Cantay oldu. Cantay’ı 2:51:42 ile Zübeyde Süpürgeci ve 2:54:38 ile Fatih Kamuz takip etti. Şampiyon Ömer Cantay, bu başarısıyla 25 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

15K’DE TUĞLUK VE CERNA'NIN BAŞARISI

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda 15K yarışlarını erkeklerde Abdullah Tuğluk (0:48:39), kadınlarda Argentina Valdepenas Cerna (0:56:29) kazandı. Erkeklerde Tuğluk’u 0:50:09 ile Ayhan Bakar ve 0:50:19 ile Ufuk Arda takip etti. Kadınlarda ise ikinci 1:01:32 derecesiyle Diadchenko Viktoriia, üçüncü 1:01:56 ile Maryam Korkchi oldu.

Maratonda ilk start 08.45’te tekerlekli sandalye yarışı için verildi. 42K koşusu ise 09.00’da başladı. Atletler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Beşiktaş’a indi, sahil yolundan Karaköy’e ulaştı. Galata Köprüsü’nden Sirkeci yönünde ilerleyen katılımcılar sahil yolunda tur attıktan sonra Gülhane Parkı üzerinden Sultanahmet Meydanı’na çıktı ve yarışı sonlandırdı. 09.19’da başlayan 15K koşusu Yenikapı’da sonlandı. Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu’ya katılan yarışçılar ise Dolmabahçe’de finiş çizgisine vardılar.

100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Maratonu, bu yıl ana sponsor Sportive, zaman sponsoru Huawei, tedarik sponsoru One Bond, teknoloji sponsoru Soundcore by Anker, tedarik sponsorları Kızılay, Züber, MG, Tchibo, Saf, Fomilk, Hamidiye ve medya sponsoru Karnaval’ın destekleriyle koşuldu.