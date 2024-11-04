Karsu, İstanbul Maratonu'nda bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu, 46. İstanbul Maratonu'nda eşi Mike Schrama’yı desteklerken hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Karsu, İstanbul Maratonu'nda bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:28

Geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlenen ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne olmak için gün sayıyor.

46. İstanbul Maratonu'nda eşi Mike Schrama’yı desteklemek için katılan Karsu, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden paylaşarak müjdeli haberi duyurmuştu. Karsu, paylaşımına "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu eklemişti.

İstanbul Maratonu'nda koşuyu tamamlayan eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşılayan Karsu, böylece bebeğin erkek olacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcının bu sevinç dolu anları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.


Etiketler: #46. İstanbul Maratonu #Karsu Dönmez

İlgili Haberler

Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?

Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?
Şarkıcı Karsu'dan müjdeli haber: Sosyal medyadan duyurdu

Şarkıcı Karsu'dan müjdeli haber: Sosyal medyadan duyurdu
Akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler