Karsu, İstanbul Maratonu'nda bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:28

Geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlenen ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne olmak için gün sayıyor.

46. İstanbul Maratonu'nda eşi Mike Schrama’yı desteklemek için katılan Karsu, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden paylaşarak müjdeli haberi duyurmuştu. Karsu, paylaşımına "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu eklemişti.

İstanbul Maratonu'nda koşuyu tamamlayan eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşılayan Karsu, böylece bebeğin erkek olacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcının bu sevinç dolu anları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.



