46 saniyede kahraman oldu... Enes Ünal, İngiltere'ye damga vurdu!

Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında West Ham United'ı konuk etti ve 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Çapraz bağlarının kopması nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak olan Enes, oyuna girdikten 46 saniye sonra attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı.

ENES ÜNAL: TEKRAR GOL ATMAK HARİKA BİR DUYGU

80. dakikada oyuna giren ve 81'de skoru 2-2'ye getiren milli futbolcu, 341 gün sonra fileleri havalandırdı. Attığı golün ardından duygusal anlar yaşayan Enes Ünal, maç sonunda yaptığı açıklamada "Tekrar gol atmak harika bir duygu. Çok muhteşem bir duygu" ifadelerini kullandı.

Maç hakkında da konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Maç gerçekten çok zordu, işimizi çok zorlaştırdılar. İkinci yarıda harika bir performans sergiledik ve üç puanı almak için muhtemelen daha fazla gol atmalıydık" dedi.

Teknik direktör Andoni Iraola'nın, oyuna girmeden önce kendisini solda oynaması konusunda uyardığını dile getiren Enes Ünal "Teknik direktör yedek oyunculara her zaman net bilgiler veriyor. Bana solda oynamamı söyledi ve orada şans bulmam için iyi bir fırsat gördüğünü söyledi" diye konuştu.

IRAOLA: ENES HARİKA BİR BİTİRİCİ

Bournemouth Teknik Direktörü Iraola da maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Enes Ünal hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve "Bu tür şeyler yaşandığında herkes çok mutlu ve memnun oluyor. Herkes onun adına çok mutlu. Onu ceza sahasına yakın bir yere gönderebilirsek Enes harika bir bitirici oluyor. Üçüncü golü atma şansı da vardı. Gol atamadı ama çok mutluyuz çünkü önemli hücum oyuncularımızı kaybettiğimiz bir dönemde Enes'in toparlanması iyi oldu" diye konuştu.

Öte yandan Enes Ünal'ın West Ham maçındaki performansı İngiliz basınında da geniş yer buldu.

İşte İngiliz medyasında yer alan Enes Ünal yorumları:

The Guardian: West Ham, Ünal'ın Bournemouth'a beraberliği getirmesiyle iki gollük üstünlüğünü kaybetti

"Enes Ünal, Bournemouth adına bir puanı çalmak için yedek kulübesinden çıktıktan hemen sonra gol attı. İkinci çapraz bağ sakatlığından kurtulduktan sonra ikinci kez yedek kulübesinde oyuna giren Türk forvet, maçın bitimine dokuz dakika kala attığı golle West Ham'ın Nuno Espirito Santo yönetimindeki ilk deplasman galibiyetini engelledi. 28 yaşındaki oyuncunun sevinçten duygulandığı görüldü."

BBC: Enes Ünal bir puanı kurtardı

"Premier Lig'de Bournemouth, West Ham ile 2-2 berabere kalırken, oyuna sonradan giren Enes Ünal'ın golüyle maçın son dakikalarında beraberlik sağlandı. Maçın son anlarında ev sahibi takıma galibiyeti getirecek gol fırsatını da yakaladı ancak Türk forvet, West Ham kalecisi Alphonse Areola'nın yaptığı harika kurtarışla bu fırsatı kaçırdı."

Sky Sports: Ünal'ın sakatlıktan sonraki kurtuluşu

"Bournemouth'un yedek kulübesinden oyuna giren Enes Ünal, bu süreçte tam bir daire çizerek kahraman oldu. Türk forvet, geçen sezon aynı maçta Bournemouth adına 90. dakikada muhteşem bir serbest vuruş golüyle beraberliği sağlamış ancak kısa süre sonra ikinci kez çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sahalardan uzak kalmıştı."

Fotmob: Tavernier ve Ünal coşkulu geri dönüşte gol attılar

"Bournemouth, Vitality Stadyumu'nda West Ham ile 2-2 berabere kalırken, Marcus Tavernier ve Enes Ünal'ın golleriyle muhteşem bir ikinci yarı geri dönüşü yakaladı. Ünal oyuna girdikten sadece 46 saniye sonra attığı golle takımına hak ettiği puanı getirdi."

NBC Sports: Ünal, Bournemouth'un skoru 2-2'ye getirmesini sağladı

“Enes Ünal'ın harika ilk dokunuşu ve golüyle Kirazlar, Vitality Stadyumu'nda Çekiçler'e karşı 2-2 beraberliği yakaladı.”