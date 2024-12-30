Enes Ünal'ın takımı Bournemouth beraberliği son dakikalarda yakaladı!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'ın Bournemouth'u konuk ettiği maç, 2-2 berabere bitti.

Enes Ünal'ın takımı Bournemouth beraberliği son dakikalarda yakaladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:17

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham, Bournemouth'u konuk etti.

Craven Cottage'da oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Fulham'ın gollerini 40. dakikada Raul Jimenez ve 72. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Bournemouth'un golleri ise 51. dakikada Evanilson ve 89. dakikada Dango Ouattara'dan geldi.

ENES ÜNAL 73'TE GİRDİ

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ise 73. dakikada oyuna girdi ve 82. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth 30, Fulham ise 29 puana ulaştı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Ipswich Town'u konuk edecek. Bournemouth ise Everton'u ağırlayacak.


Etiketler: #fulham #Bournemouth #enes ünal

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