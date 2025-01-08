Enes Ünal'dan Bournemouth'a kötü haber: Sezonu kapattı!
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'da kariyerini sürdüren Enes Ünal'dan kötü haber geldi.
Bournemouth'dan yapılan açıklamada Enes Ünal bugünkü antrenmanda sakatlandığı ve çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Enes'in önünde önemli bir rehabilitasyon süreci var. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün sağlık ekibi mümkün olan en iyi şekilde ona desteğini sunacak. Hepimiz Enes'in yayındayız ve iyileşme süreciyle gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında bonservisiyle Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal 17 maçta sahaya çıktı.
Enes Ünal bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.
Etiketler: #enes ünal #Bournemouth #sakatlık
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