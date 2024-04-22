5 gollü El Clasico'da kazanan Real Madrid!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 00:11

Güncelleme: 22.04.2024 - 00:11

La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona’yı konuk etti.

Derbiye Barcelona golle başladı. Christensen, 5. dakikada takımını öne geçirdi. Ev sahibi takım Vinicius'un penaltı golüyle karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Barcelona'da Fermin Lopez ile 69'da öne geçti. Golden 4 dakika sonra Lucas Vazquez yeniden eşitliği sağladı. İkinci yarı oyuna giren Brahim Diaz, Barcelona yarı sahasında topu taşıdı ve Vazquez'e pas verdi. Ceza sahası içine yerden orta yapan Vazquez'in pasını Bellingham ağlara gönderdi.

Real Madrid, El Clasico'yu 3-2 kazandı ve puanını 81 yaptı. Barcelona ise 70 puanda kaldı.