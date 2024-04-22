5 gollü El Clasico'da kazanan Real Madrid!
Real Madrid, 2 kez geriye düştüğü El Clasico'da, Barcelona'yı Bellingham'ın 90+1'de attığı golle 3-2 mağlup etti.
La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona’yı konuk etti.
Derbiye Barcelona golle başladı. Christensen, 5. dakikada takımını öne geçirdi. Ev sahibi takım Vinicius'un penaltı golüyle karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Barcelona'da Fermin Lopez ile 69'da öne geçti. Golden 4 dakika sonra Lucas Vazquez yeniden eşitliği sağladı. İkinci yarı oyuna giren Brahim Diaz, Barcelona yarı sahasında topu taşıdı ve Vazquez'e pas verdi. Ceza sahası içine yerden orta yapan Vazquez'in pasını Bellingham ağlara gönderdi.
Real Madrid, El Clasico'yu 3-2 kazandı ve puanını 81 yaptı. Barcelona ise 70 puanda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu