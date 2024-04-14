Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı: 'Ayrılık talebini yönetime bildirdi'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:14

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:19

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Son olarak İspanyol takımının dün akşam LaLiga'da Mallorca'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta da yedek kalan ve süre alamayan Arda'nın, Real'den ayrılmak istediği iddia edildi.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre; Arda Güler, Real Madrid'e gelecek sezon ayrılmak istediğini bildirdi.

Haber detayında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de transfer fikrine olumlu baktığı belirtildi.

Yönetimin ne karar vereceğinin ise şu an için belirsiz olduğu ve Arda Güler'in geleceğinin gelecek yaz transfer döneminde şekilleneceği ileri sürüldü.

Arda bu sezon 7 maçta forma giydiği Real Madrid'de 98 dakika sahada kalabildi ve 1 kez ağları havalandırdı.