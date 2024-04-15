Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:14

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:15

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Madrid ekibi, Barcelona ile oynanacak maç öncesinde haftayı hata yapmadan tamamlarken milli futbolcu Arda Güler'in bu maçta da süre bulamaması İspanya'da tartışmalara neden oldu.

Real Madrid formasıyla bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'da toplamda 7 maça çıkabilen Arda Güler takımına 1 gollük katkı sağladı. Arda Güler, söz konusu 7 maçta toplamda 103 dakika görev yapabildi.

MADRİD TARAFTARLARI TEPKİLİ

Arda Güler'in Mallorca karşısına forma şansı bulamaması, eflatun-beyazlı ekibin taraftarlarını da kızdırmış durumda. Birçok Real Madrid taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Güler'in artık forma giymesi gerektiğini ifade etti. Bazı Real Madrid taraftarları da Arda Güler'in oynayabilmesi için Real Madrid'den ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Öte yandan İspanyol ekibini tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'e forma şansı vermediği için Real Madrid taraftarlarınca eleştirilere maruz kalıyor. Taraftarlar, Arda Güler'in en azından Mallorca maçında oynaması gerektiğini şeklinde görüş belirtti. Öte yandan bazı taraftarlar da yaz transfer döneminde ismi Barcelona ile de anılan ancak tercihini Real Madrid'den yana kullanan milli futbolcunun bordo-mavili ekibi tercih etmesi halinde daha çok forma giyebileceğini savundu.

İDMANLARDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

İspanya'da Arda Güler'in forma giyip giymemesi konusunda tartışmalar sürerken milli oyuncunun Real Madrid'deki geleceği de merak konusu. Milli futbolcu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Tartışmalara kulağını kapatan ve sadece futbola odaklanmak isteyen Arda Güler, Manchester City maçının hazırlıklarının sürdüğü son antrenmanda gösterdiği performans ve hırsıyla dikkat çekti.