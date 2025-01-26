Antalya'da puanlar paylaşıldı: Solskjaer, lige beraberlikle başladı! Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:06

Güncelleme: 26.01.2025 - 18:05

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçına çıkan Beşiktaş deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva kaydetti.

Antalyaspor'a beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Erdal Rakip kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Beşiktaş 6. sırada kalırken, 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Antalyaspor 22 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş haftayı BAY geçerken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

91' Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Immobile, kalabalık içerisinde Rafa Silva'ya çıkartmak istedi fakat top Antalyaspor'da kaldı.

87' Antalyaspor'da Bahadır Öztürk yerine Thalisson oyunda.

85' GOL | Sağ kanattan yapılan ortada son çizgiden topu çeviren Sander van de Streek'in attığı Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın yakın köşeye aşırtma vuruşuyla top ağlara gitti.

83' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan yapılan ortada Gaich'ın kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı.

79' GOL | Gedson'un ara pasında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Immobile, içeri doğru ortayı kesti. Rafa Silva kafayla topu boş kaleye gönderdi.

77' Mario'nun sol kanattan içeriye doğru aşırtma pasa Immobile direkt vurmak istedi fakat topa dokunamadı.

72' Erdal Rakip, kendi kazandığı topta merkeze doğru sokulup ceza sahası dışından şutu çekti fakat şut üstten auta gitti.

70' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yerine Baktiyor Zaynutdinov oyunda.

68' Beşiktaş'ta Milot Rashica yerine Joao Mario oyunda.

64' Antalyaspor'un çıktığı kontra atakta Sander van de Streek'in pasını Masuaku araya girerek kesti. Top Beşiktaş'ta.

61' Moussa Djenepo, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

61' Sander van de Streek sağ kanatta topu kazanarak takımı hücuma çıkardı fakat atağın devamında Masuaku araya girerek tehlikeyi önledi.

57' Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy yerine Ciro Immobile ve Ernest Muci oyuan girdi.

55' Veysel, ceza sahası içerisinde Semih'in topuna yaptığı müdahaleyle tehlikeyi önledi. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

51' Musrati'nin sağ kanada açtığı topta, topla buluşan Rashica'nın ortası önce savunmaya sonra Rashica'ya çarparak dışarı çıktı. Antalyaspor kale vuruşu kullanacak.

48' Ceza sahasında Sander van de Streek'in şutunu üç Beşiktaşlı kapatarak engelledi.

46' Rafa Silva, Erdal Rakip'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

46' Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik sonucu Svensson yerine Onur Bulut oyuna girdi.

45' Al Musrati'nin top kaybında atağa çıkan Antalyaspor'da Samudio'ya verilen pasa Uduokhai müdahale etti. Kale vuruşunu Beşiktaş kullanacak.

42' Bünyamin'in sağ kanattan ortasında kafayı vuran oyuncu Samudio. Top üstten dışarı çıktı.

41' Al Musrati, top kaybından sonraki müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

40' Moatasem Al Musrati'nin ara pasına Semih hareketlendi fakat bayrak havada, karar ofsayt.

38' Rafa Silva'nın orta alanda ayak dışıyla attığı pas son çizgide Gedson ile buluştu. Gedson'un dar açıdan vuruşu Piric'te kaldı.

28' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta top Rafa Silva için hızlı ve kaleci Kenan Piric'te kalıyor.

24' Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Mert Günok topa sahip oldu.

23' Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında ortayı kesen Moussa Djenepo'nun ortasını Samudio'dan önce Uduokhai dokunarak tehlikeyi önledi.

22' Moussa Djenepo'nun Jakub Kaluzinski'ye verdiği pasta topu çalan Beşiktaş atağa çıktı. Sağ kanattan Semih'in getirdiği topta vurduğu şut Antalyaspor savunmasından döndü.

19' Al Musrati'nin sağ kanada attığı topta Rashica topla buluştu. Rashica'nın yerden ortasını kaleci Kenan Piric karşıladı. Piric'le Veysel çarpıştı ve Piric yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna giriyor.

13' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Semih Kılıçsoy'un şutu üst direkte patladı ve dışarı çıktı.

9' Jakub Kaluzinski'nin ceza sahası dışından vurduğu yerden şutu Mert Günok sağına yatarak kontrol etti.

5' Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Moussa Djenepo'nun ortasını Emirhan karşıladı.

3' Sol kanatta Güray Vural'ın yaptığı ortada top Sam Larsson ile buluşsa da vuruş zayıf. Topu Mert Günok kontrol ediyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.