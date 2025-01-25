Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista ile birlikte Can Keleş kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #beşiktaş #Kamp Kadrosu #antalyaspor
Spor Haberleri
- Galatasaray'da savunmaya yeni isim!
- Sivasspor galibiyet hasretini 5 golle bitirdi!
- Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
- Kelan Martin'den Beşiktaş'a kötü haber!
- Emre Kılınç'ta kırık tespit edildi
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 5 yıl geçti
- Süper Lig'de ilginç kırmızı kart!
- Avustralya Açık'ta kupa Madison Keys'in!
- Galatasaray'da transferde öncelik stoper
- Pep Guardiola: 'Mourinho'yu anlıyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Bakan Tunç, raporu 'korsan' ilan etti!
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
- Aşık olduğu kişiye takıntılı olan 4 burç