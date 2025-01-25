Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 15:24

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista ile birlikte Can Keleş kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #Kamp Kadrosu #antalyaspor

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