5 gollü maçta kazanan Atalanta!
Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti.
İtalya Serie A 4. hafta maçında Atalanta ve Fiorentina karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Maçtaki gol perdesini 15. dakikada Fiorentina'dan Lucas Martinez Quarta açtı. Atalanta bu gole 21. dakikada Mateo Retegui ile karşılık verdi. Fiorentina tam 11 dakika sonra Moise Kean ile tekrar öne geçti. Atalanta'nın cevabı gecikmedi 45. dakikada Charles De Ketelaere ile golü bulan Bergamo temsilcisi, 45+1'de Ademola Lookman ile öne geçti. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
ZANİOLO FORMA GİYMEDİ
Atalanta'da Zaniolo kadroda olmasına rağmen süre alamadı.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 6'ye çıkardı. Fiorentina ise bu mağlubiyetle birlikte 3 puanda kaldı.
Atalanta, bir sonraki maçında Devler Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak. Fiorentina ise ligde Lazio'yu ağırlayacak.
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