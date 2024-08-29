Atalanta'dan flaş Nicolo Zaniolo itirafı: 'Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak...'

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:32
Atalanta'dan flaş Nicolo Zaniolo itirafı: 'Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak...'
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Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo için değerlendirmede bulundu. 

'ZANİOLO PROBLEMİ VAR'

Gasperini açıklamasında, "Bir Zaniolo problemi var. Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık. 2 aydır durum böyle. İleride sadece Retegui ve De Ketelaere'ye sahibiz" dedi. 

Inter maçı için konuşan deneyimli teknik direktör, "San Siro'da hiç kazanamadık. Her şeyin bir ilki vardır. Inter çok güçlü bir takım" ifadelerini kullandı. 

Serie A'ya 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle başlayan Atalanta, 3 puanla 8. sırada yer alıyor. Atalanta, 3. hafta maçında Inter'e konuk olacak. 


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