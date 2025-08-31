Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 gollü maçta kazanan Monaco!

5 gollü maçta kazanan Monaco!

31.08.2025 23:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
5 gollü maçta kazanan Monaco!

Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Strasbourg'u 3-2 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Monaco, Strasbourg'u konuk etti.

Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Monaco, 3-2'lilk skorla kazandı.

Mücadelenin 6. dakikasında Monaco, Maghnes Akliouche'un golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Folarin Balogun farkı ikiye çıkardı. Strasbourg, 73. dakikada Dilane Bakwa'nın golüyle farkı bire indirdi.

Yalnızca üç dakika sonra, 76. dakikada Joaquin Panichelli penaltıdan skora dengeyi getirdi. Ancak 90+6. dakikada Takumi Minamino sahneye çıktı ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü attı.

STRASBOURG 10 KİŞ KALDI

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Strasbourg'da Rabby Nzingoula kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Monaco, puanını 6'ya yükseltti. Strasbourg'da 6 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Strasbourg, Le Havre'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #Strasbourg #Fransa Ligue 1 #monaco

İlgili Haberler

Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi'
Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o' Eski hakemler, Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Galatasaray Elias Jelert'in ayrılığını açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Galatasaray Elias Jelert'in ayrılığını açıkladı: Yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibi ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'in İngiliz kulüp Southampton'a transfer olduğunu açıkladı.