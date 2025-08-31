Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray,, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını yorumladı.

"D Ö RT D Ö RTL Ü K"

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında “dalgalı” bir futbol sergiliyor... Zaman zaman “Ben Galatasaray’ım tabii ki 3 puanı ben alacağım” özgüveniyle ön plana çıkıp oyunu domine ederken zaman zaman İlhan Palut’un 5-4-1 taktik dizilişiyle oynayan disiplinli ve hızlı takımına karşı önemli açıklar veriyor. Bu nedenle ne 20’deki Sanchez’in ne de 65’teki Osimhen’in attığı kafa golleri rahatlatıyor Sarı-Kırmızılıları. Özellikle de oyundan hiç düşmeyen Rize’nin 73’te Varesanovic ile attığı golden sonra. Ancak Rize’nin puanları paylaşma hayallerini Icardi’nin 90+2’deki golü kırıyor. Galatasaray 4’te 4’le yoluna devam ediyor." (Cumhuriyet)

"DURAN TOPLARDA ARSENAL G İ B İ "

Uğur Meleke: "Galatasaray’ın da Türkiye’de duran toplarda yakaladığı istatistikler, Premier Lig’de Arsenal’ınkilere benzer. Sarı kırmızılılar geçen sezonun başından beri 40 lig maçında 42 gol bulmuşlar duran toplardan. Adeta her maçta 1 golü duran toptan buluyorlar ve bunların bir kısmı da 0-0’lık dengeyi bozan sayılar oluyor. Dünkü gibi." (Hürriyet)

"GALATASARAY RAK İ B İ N İ K ÜÇÜ MSEM İŞ "

Osman Şenher: "Maçın en iyisi Sallai’ydi. Icardi’ye de müthiş bir gol attırdı. Sonuçta üç gollü galibiyet de olsa, oynanan futbol taraftarı memnun etmedi. Takımın içinde formsuz futbolcu sayısı çok fazla. Milli arada bunların toparlanması lazım." (Milliyet)

"BU OYUN YETMEZ"

Tunç Kayacı: "Dün gece kolay geçer denilen ve öyle de başlangıcı olan karşılaşmada son bölüm tribündeki ve ekran başındaki taraftar açısından hiç de iç açıcı değildi... Sonuçtan bağımsız Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerinin belli olduğu bir maçta Galatasaray bu oyununu görünce kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum..." (Fanatik)