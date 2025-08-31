Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'

Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'

31.08.2025 10:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'

Eski hakemler, Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Trio ekibi, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Çaykur Rizespor'un attığı ve VAR'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen gol

Deniz Çoban: "Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o."

Bahattin Duran: "Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok."

Çaykur Rizespor'un iptal edilen 2. golü

Deniz Çoban: "Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru."

Bahattin Duran: "Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı."

Çaykur Rizespor'un golü öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: "Hücum pres var ama ihlal söz konusu değil. Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami."

Mauro Icardi'nin golü öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: "Gördüğüm kadarıyla faul söz konusu değil. Devamında Icardi ofsaytta da değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Yok hocam, çok temiz alıyor. Rizesporlu oyuncunun savurduğu ayak rakibe çarpıyor."

İlgili Konular: #galatasaray #hakem #çaykur rizespor

İlgili Haberler

Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi'
Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz'
Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz' Çaykur Rizespor, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti! Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Çaykur Rizespor karşısında Davinson Sanchez'den geldi.