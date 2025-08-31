Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'

Trio ekibi, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Çaykur Rizespor'un attığı ve VAR'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen gol

Deniz Çoban: "Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o."

Bahattin Duran: "Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok."

Çaykur Rizespor'un iptal edilen 2. golü

Deniz Çoban: "Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru."

Bahattin Duran: "Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı."

Çaykur Rizespor'un golü öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: "Hücum pres var ama ihlal söz konusu değil. Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami."

Mauro Icardi'nin golü öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: "Gördüğüm kadarıyla faul söz konusu değil. Devamında Icardi ofsaytta da değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Yok hocam, çok temiz alıyor. Rizesporlu oyuncunun savurduğu ayak rakibe çarpıyor."