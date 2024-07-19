5 gollü maçta Konyaspor, Almere City'i mağlup etti
Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.
Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Konyaspor sahaya Slowik, Niko, Damjanovic, Calusic, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Ülgün, Moreno ve Emrehan Gedikli ilk 11'iyle çıktı.
Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.
Karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Moreno, 65. dakikada Adil Demirbağ ve 79. dakikada Sambou Junior kaydetti.
Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.
Spor Haberleri
- İngiliz kulüplerinin Barış Alper ısrarı!
- Fenerbahçe'nin Wesley'e teklifi belli oldu!
- Alanyaspor ve Hatayspor hazırlık maçında yenişemedi
- EURO 2024 golcüsü Mikautadze'nin yeni takımı belli oldu!
- 5 gollü maçta Konyaspor, Almere City'i mağlup etti
- Fransa Bisiklet Turu 18. etabında zirve Campenaerts'in
- Cenk Tosun: 'Bugünü iple çekiyordum'
- Antalyaspor, Alex ile ikinci maçında da yenildi!
- Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu!
- Fenerbahçe, Hull City'i farklı mağlup etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Lal Denizli'den Varank'a sert yanıt
- Merkez Bankası'ndan 'mevduat' hamlesi!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- 'Mehmet Büyükekşi'yi seçerlerse...'
- Arda Güler'in pozu sosyal medyada gündem oldu!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’