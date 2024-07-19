5 gollü maçta Konyaspor, Almere City'i mağlup etti

Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:10
5 gollü maçta Konyaspor, Almere City'i mağlup etti
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.

Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Konyaspor sahaya Slowik, Niko, Damjanovic, Calusic, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Ülgün, Moreno ve Emrehan Gedikli ilk 11'iyle çıktı.

Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.

Karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Moreno, 65. dakikada Adil Demirbağ ve 79. dakikada Sambou Junior kaydetti.

Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.


Almere City haberleri konyaspor haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Konyaspor açıkladı: Cicaldau, Galatasaray'a döndü!

Konyaspor açıkladı: Cicaldau, Galatasaray'a döndü!
Konyaspor'dan savunmaya takviye

Konyaspor'dan savunmaya takviye
Konyaspor eski oyuncusunu transfer etti!

Konyaspor eski oyuncusunu transfer etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler