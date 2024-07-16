Konyaspor eski oyuncusunu transfer etti!
Süper Lig ekibi Konyaspor, 30 yaşındaki Sırp futbolcu Marko Jevtovic'i yeniden renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i yeniden kadrosuna dahil etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Gaziantep FK forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
JEVTOVİC'TEN İLK AÇIKLAMA
Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Jevtovic, Konya'nın kendisinin ikinci evi olduğunu belirterek, "Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
2018 ile 2021 yılları arasında da Konyaspor'da ter döken oyuncu, yeni sezonda 16 numaralı formayı giyecek.
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