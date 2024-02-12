5 gollü maçta son sözü Monaco söyledi

Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:47

Güncelleme: 12.02.2024 - 08:47

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Franscesco Farioli yönetimindeki Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Monaco Monaco 3-2 kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 50. dakikalarda Denis Zakaria, 77. dakikalarda Aleksandr Golovin kaydetti.



Nice'in golleri 37. dakikada penaltıdan Gaetan Laborde ve 74. dakikada Evann Guessand ile geldi.



Nice'de Dante, karşılaşmanın 54. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan Monaco, puanını 38 yaptı. Nice ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Nice, Lyon deplasmanına gidecek. Monaco, evinde Toulouse'u ağırlayacak.