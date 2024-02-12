5 gollü maçta son sözü Monaco söyledi

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Monaco, Nice'i 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:47
5 gollü maçta son sözü Monaco söyledi
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Franscesco Farioli yönetimindeki Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Monaco Monaco 3-2 kazandı. 

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 50. dakikalarda Denis Zakaria, 77. dakikalarda Aleksandr Golovin kaydetti. 

Nice'in golleri 37. dakikada penaltıdan Gaetan Laborde ve 74. dakikada Evann Guessand ile geldi. 

Nice'de Dante, karşılaşmanın 54. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan Monaco, puanını 38 yaptı. Nice ise 39 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Nice, Lyon deplasmanına gidecek. Monaco, evinde Toulouse'u ağırlayacak.


monaco haberleri nice haberleri Fransa Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Jean Onanalı Marsilya, Monaco'ya takıldı: İki kırmızı kartlı maçta gülen yok!

Jean Onanalı Marsilya, Monaco'ya takıldı: İki kırmızı kartlı maçta gülen yok!
AS Monaco'da flaş kadro dışı kararı

AS Monaco'da flaş kadro dışı kararı
Monaco deplasmanda kazandı turu atladı

Monaco deplasmanda kazandı turu atladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pucca'nın ev sahibine Tuba Ünsal'dan destek: 'Evimi mahvetti demek az kalır'

Pucca'nın ev sahibine Tuba Ünsal'dan destek: 'Evimi mahvetti demek az kalır'
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı

Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Canan Karatay mucize şifayı paylaştı! Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Canan Karatay mucize şifayı paylaştı! Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Alanyasporlu futbolcudan penaltı ve kırmızı kart isyanı!

Alanyasporlu futbolcudan penaltı ve kırmızı kart isyanı!
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'

Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?