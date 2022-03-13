5 gollü müthiş maçta gülen taraf Sivasspor oldu!

13 Mart 2022 Pazar, 18:34

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28., 54. ve 90+2. (P) dakikalarda Pedro Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli'den geldi.

Adana Demirspor'un 82. dakikada Balotelli ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Çağdaş Altay, Sivasspor'un 90+2'de kazandığı penaltıyı ise VAR ekranında izledikten sonra verdi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, 45 puanda kaldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sivasspor ise puanını 37'ye yükseltti.

Adana Demirspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Altay'ı ağırlayacak.