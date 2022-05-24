5 kupalı şampiyon VakıfBank'ın yıldızları Cumhuriyet'e konuştu

24 Mayıs 2022 Salı, 19:46

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın oyuncuları Melis Gürkaynak, Zehra Güneş ve Buket Gülübay, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

VakıfBank'ın altyapısından yetişen ve kulübe bu sezon veda eden takım kaptanı Melis Gürkaynak, "Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Zor bir sezondu ama VakıfBank'a yakışır bir sezon oldu" değerlendirmesini yaptı.

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Kameraman: İsmail Bayraktar