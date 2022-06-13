5 oyuncu değişikliği kuralı kalıcı oldu!
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA organizasyonlarında 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı olarak kabul edildiğini ve organizasyonun tercihine bırakılarak yedek oyuncu sayısının 12'den 15'e çıkarıldığını duyurdu.
IFAB, bugün yapılan toplantı sonucunda alınan yeni kararları açıkladı.
Buna göre, 2022/23 sezonundan itibaren maçlarda 5 oyuncu değişikliği kalıcı hale getirildi. Turnuvayı düzenleyen kurumun kararına göre yedek oyuncu sayısı maksimum 15 oyuncuya çıkarıldı.
YENİ OFSAYT TEKNOLOJİSİ
Kurulun ayrıca FIFA tarafından 100'den fazla maçta denendiği belirtilen video yardımcı hakem teknolojisini (VAR Light) daha fazla müsabakanın kullanmasına izin verebilecek şekilde düzenlediği belirtildi.
Yapılan birçok başarılı testte, VAR Light sisteminin karşılaşmayı yöneten hakemlere yardımcı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu sistemin (yarı otomatik ofsayt teknolojisi) ofsayt pozisyonlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebildiği kaydedildi. Öte yandan sistemin potansiyel denemeleri için bir video destek çözümünün de düşünüldüğü aktarıldı.
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