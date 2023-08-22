5 takım golle tanışamadı... TFF 1. Lig'de kısır hafta!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:17

TFF 1. Lig’de 2. hafta pazartesi günü oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldı. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarlar çok fazla gole şahit olamadı.

5 TAKIM GOL BULAMADI

Söz konusu karşılaşmaların 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.

Öte yandan 2 haftası geride kalan ligde Ankara Keçiörengücü, Göztepe, Boluspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor henüz golle tanışamadı.