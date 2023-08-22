5 takım golle tanışamadı... TFF 1. Lig'de kısır hafta!
TFF 1. Lig’in 2. haftasında oynanan 9 karşılamanın 5’inde gol olmadı. Sadece 8 golün atıldığı ligde 13 takım ise bu sevinci yaşayamadı.
TFF 1. Lig’de 2. hafta pazartesi günü oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldı. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarlar çok fazla gole şahit olamadı.
5 TAKIM GOL BULAMADI
Söz konusu karşılaşmaların 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.
Öte yandan 2 haftası geride kalan ligde Ankara Keçiörengücü, Göztepe, Boluspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor henüz golle tanışamadı.
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