Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi

Beşiktaş, Kazakistanlı Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:35
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
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Beşiktaş, yeni transferini TFF'ye bildirdi.

Siyah beyazlı takım, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletti.

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

ZAYNUTDINOV KİMDİR?

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


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