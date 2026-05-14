5 takviye planlandı... Galatasaray'ın hedefindeki yıldızlar belli oldu

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 5. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar kadroya yapacağı 5 nokta atışı takviyeler ile bu amacını gerçekleştirmek istiyor.

Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet pozisyonları için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde dünyaca ünlü yıldız futbolcular olduğu öne sürüldü.

SAVUNMAYA ADAYLAR VAN DIJK VE RÜDIGER

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; elit bir savunmacıyla defans hattını güçlendirmek isteyen kırmızılılar, Liverpool ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Virgil van Dijk ve Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger'in durumlarını yakından takip ediyor.

10 NUMARAYA BERNARDO SILVA

Yabancı kuralı nedeniyle orta sahaya 23 yaş altı bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, 10 numara pozisyonu için bir numaralı adayının ise Bernardo Silva olduğu iddia ediliyor.

LANG'IN YERİNE KANAT TAKVİYESİ

30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle Noa Lang'ın bonservisini almayı düşünmeyen sarı kırmızılı kulüp, bu futbolcunun yerine bir kanat forvet takviyesi de yapacak.

BERTUĞ YILDIRIM ÖN PLANA ÇIKTI

Galatasaray'da yedek forvet olarak ön plana çıkan isim ise Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım.