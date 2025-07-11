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5 yıllık sözleşme imzalandı: Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı!

5 yıllık sözleşme imzalandı: Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı!

11.07.2025 12:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 yıllık sözleşme imzalandı: Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ın lisansını çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Senegalli genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, lisansının ardından genç futbolcunun transferini resmi olarak da duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

Fenerbahçe'nin Essayame FC'den transfer ettiği genç futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Senegal'in U17 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, çıktığı 6 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

İşte Fenerbahçe'den TFF'ye yapılan lisans bildirimi:

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