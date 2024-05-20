52 Orduspor FK, Aliağa Futbol'u geçerek adını finale yazdırdı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 21:07

Güncelleme: 20.05.2024 - 21:07

Ordu'da ev sahibi ekibin 1-0 galip geldiği ilk maçın ardındın İzmir'de oynanan ikinci randevuda Aliağa Futbol, 90+8'inci dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçip müsabakayı uzatmaya taşıdı. Normal süresi ve uzatma dakikaları İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta penaltı vuruşlarına geçildi.

52 Orduspor kalecisi Ersin Aydın, penaltılarda Aliağa Futbol'dan Mithat Yaşar ve Hasan Çelik'in vuruşlarını kurtarırken, ev sahibi ekipte Hakan topu dışarı yolladı. Aliağa adına penaltılarda tek golü Enes Bakal kaydetti. 52 Orduspor FK'da ise Hüseyin Güngör, Oğuzhan Öztürk ve Kadir Ari penaltılarda hata yapmadı. Bu sonuçla Play-Off finaline kalan 52 Orduspor'un finaldeki rakibi Elazığspor - Efeler 09 SFK eşleşmesinin galibi olacak. Ordu temsilcisi önceki iki turda İnegöl Kafkasspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor'u elemişti.