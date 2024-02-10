TFF 3. Lig'de olaylı maç: Traftarlar gözaltına alındı!

TFF 3. Lig'de oynanan Turgutluspor-Karşıyaka karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili 4 taraftara gözaltı kararı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:12
TFF 3. Lig'de olaylı maç: Traftarlar gözaltına alındı!
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TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor-Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.

Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.


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