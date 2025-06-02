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575 maça çıkmıştı: Süper Lig'de bir hakem daha görevi bıraktı!

575 maça çıkmıştı: Süper Lig'de bir hakem daha görevi bıraktı!

2.06.2025 11:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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575 maça çıkmıştı: Süper Lig'de bir hakem daha görevi bıraktı!

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte bir hakem daha emekli oldu. Süper Lig'de üst klasman yardımcı hakemliği yapan deneyimli isim, Bodrum FK-Beşiktaş maçıyla birlikte faal futbol hakemliğini bıraktı.

Süper Lig'de bir hakem daha görevine veda etti.

Manisa bölgesi Süper Lig üst klasman yardımcı hakemi Volkan Ahmet Narinç, Bodrum FK-Beşiktaş maçıyla birlikte emeklilik kararı aldı.


Volkan Ahmet Narinç, profesyonel hakemlik kariyerinde 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 575 maçta görev aldı. Narinç kariyerini üst klasman yardımcı hakem olarak 2024-2025 sezonunun son maçı olan Sipay Bodrumspor-Beşiktaş maçı ile noktaladı. Volkan Ahmet Narinç’i son maçında ailesi yalnız bırakmadı ve çiçeklerle hakemliğe veda etti.


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