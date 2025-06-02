575 maça çıkmıştı: Süper Lig'de bir hakem daha görevi bıraktı!

Süper Lig'de bir hakem daha görevine veda etti.

Manisa bölgesi Süper Lig üst klasman yardımcı hakemi Volkan Ahmet Narinç, Bodrum FK-Beşiktaş maçıyla birlikte emeklilik kararı aldı.





Volkan Ahmet Narinç, profesyonel hakemlik kariyerinde 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 575 maçta görev aldı. Narinç kariyerini üst klasman yardımcı hakem olarak 2024-2025 sezonunun son maçı olan Sipay Bodrumspor-Beşiktaş maçı ile noktaladı. Volkan Ahmet Narinç’i son maçında ailesi yalnız bırakmadı ve çiçeklerle hakemliğe veda etti.



