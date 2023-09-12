58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım toplantısına Alman Bisikletçi damga vurdu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 21:09

Güncelleme: 12.09.2023 - 21:09

Bu yıl 58. kez düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Takımların, etapların ve lider formalarının tanıtıldığı 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım toplantısına, Alman Artistik Bisikletçi Viola Brand’in açılış şovu renk kattı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 8-15 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla start alacak yarış, 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

PARKUR

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sporcular, toplamda 1231,2 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Tour of Türkiye 2023'de parkurlar şöyle:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (133,7 km)