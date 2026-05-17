6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı: Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş ile 2-0 öne geçti.
68. dakikada Fred, Fenerbahçe adına ilk golü attı. Kerem Aktürkoğlu, 79 ve 81. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
86. dakikada oyuan giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getiren golü attı.
FENERBAHÇE BERABERLİKLE KAPATTI KAPATTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.
EYÜPSPOR, 5 HAFTADA 11 PUANLA LİGDE KALDI
Bu galibiyetle birlikte son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor, 33 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.
Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor
87' GOL | Eyüpspor atağında Talha'nın çektiği şut Fenerbahçe savunmasına da çarpıp ağlara gitti.
82' GOL | Semedo'nun sağdan içeri çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu tek vuruşla ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
79' GOL | Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içi hafif sol çaprazından uzak köşeye doğru düzgün vurdu ve skoru eşitledi.
71' İsmail Yüksek'in sağdan kestiği ortaya Oğuz Aydın kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
68' GOL | Levent'in sol kanattan içeri çevirdiği topa İsmail Yüksek isabetli vuramadı, seken topu Fred düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
61' Fred'in sağdan kullandığı kornere Archie Brown kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.
46' Fenerbahçe'de ikinci yarı Jayden Oosterwolde ile Kamil Efe oyuna dahil oldu. Yiğit Efe ve Çağlar Söyüncü oyundan alındı.
36' GOL | Eyüpspor hızlı atağında Metehan önce Mert Müldür'ü çalımladı daha sonra kaleci Mert Günok'un sağından plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
17' GOL | Umut Bozok'un pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Legowski sert bir şutla kaleci Mert'in sağından ağları buldu.
11' Fred'in pasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girer girmez tek vuruşla şutunu çekti, top yandan auta çıktı.
10' İsmail Yüksek'in ceza sahası ön çizgisinden çektiği şutu kaleci Jankat sağına yatarak kontrol etti.
4' Metehan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla dışarı gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.