Fenerbahçe Beko normal sezonu lider tamamladı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

16.05.2026 17:53:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Ligde play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan erteleme maçıyla tamamlandı.

Erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off çeyrek finalindeki eşleşmeler ise şu şekilde:

Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic

Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor

Anadolu Efes-Türk Telekom

