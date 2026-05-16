Fenerbahçe Beko normal sezonu lider tamamladı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan erteleme maçıyla tamamlandı.
Erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı.
Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Play-off çeyrek finalindeki eşleşmeler ise şu şekilde:
Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor
Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic
Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor
Anadolu Efes-Türk Telekom