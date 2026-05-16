Edin Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı: 'Sebeplerini gerçekten bilmiyorum'

16.05.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe ile geçen sezonun sonunda yollarını ayıran Edin Dzeko, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dzeko'nun Fenerbahçe itirafı dikkat çekti.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'den geçen sezonun sonunda ayrılmıştı. Bosna-Hersekli futbolcu HT Spor'a yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Deneyimli golcü, kulübün kendisini takımda tutmak istemediği için ayrılmak durumunda kaldığını belirtti. 

Dzeko'nun açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe beni takımda tutabilirdi. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum. Dusan ile beraber iki harika yıl geçirdik. Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik. 

"BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik. Kulüple birlikte bu kararı aldık. Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu. Ama bu bizim için önemli değildi. 

Önemli olan bütün takımın orada olmasıydı. Bu da bizim adımıza en güzel olanıydı."

