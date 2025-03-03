6 gollü maçta kazanan çıkmadı!
İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Osasuna ile Valencia 3-3'lük skorla berabere kaldı.
İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Osasuna ile Valencia karşı karşıya geldi.
Estadio El Sadar'da Osasuna ile Valencia 3-3'lük skorla berabere kaldı.
İlk yarısında 5 gol olan mücadelede Osasuna, 26. ve 39. dakikada Aimar Oroz ve 45. dakikada Ante Budimir'in attığı gollerle devreye 3-2 önde girdi.
Valencia'nın golleri ise 14. dakikada Diego Lopez ve 32. dakikada Umar Sadiq'ten gelirken maçın eşitlik golü bir kez daha 87. dakikada Umar Sadiq'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Osasuna, ligdeki son 7 maçındaki 5. beraberliğini almış oldu.
Konuk ekip Valencia'nın ligde maç kazanamama serisi 3 maça yükseldi.
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