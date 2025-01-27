Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:25

La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Valencia'yı konuk etti.

Katalan devi ilk yarıyı Frenkie De Jong, Ferran Torres, Raphinha ve Fermin Lopez'in (2) golleriyle 5-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia'da Hugo 59'da farkı 4'e indirdi. Lewandowski 66'da takımının 6. golünü attı. Barcelona, Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle maçı 7-1 kazandı.

Katalan devi ligde 13. galibiyetini elde etti ve puanını 42 yaptı. Valencia ise 16 puanda kaldı.