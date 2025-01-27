Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı!
La Liga'da Barcelona, Valencia'yı 7-1 yendi. Katalan devi bu sezon 32 resmi maçta 101 gol attı.
La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Valencia'yı konuk etti.
Katalan devi ilk yarıyı Frenkie De Jong, Ferran Torres, Raphinha ve Fermin Lopez'in (2) golleriyle 5-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia'da Hugo 59'da farkı 4'e indirdi. Lewandowski 66'da takımının 6. golünü attı. Barcelona, Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle maçı 7-1 kazandı.
Katalan devi ligde 13. galibiyetini elde etti ve puanını 42 yaptı. Valencia ise 16 puanda kaldı.
Etiketler: #la liga #barcelona #valencia
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