Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı!

La Liga'da Barcelona, Valencia'yı 7-1 yendi. Katalan devi bu sezon 32 resmi maçta 101 gol attı.

Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:25

La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Valencia'yı konuk etti.

Katalan devi ilk yarıyı Frenkie De Jong, Ferran Torres, Raphinha ve Fermin Lopez'in (2) golleriyle 5-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia'da Hugo 59'da farkı 4'e indirdi. Lewandowski 66'da takımının 6. golünü attı. Barcelona, Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle maçı 7-1 kazandı.

Katalan devi ligde 13. galibiyetini elde etti ve puanını 42 yaptı. Valencia ise 16 puanda kaldı.


Etiketler: #la liga #barcelona #valencia

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