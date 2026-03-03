Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Fırtına çeyrek finalde!

3.03.2026 22:40:00
Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-2 kazandı. 

Trabzonspor'un ilk golünü 6. dakikada Felipe Augusto kaydetti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Başakşehir'de Nuno Da Costa, 46. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 66. dakikasında Başakşehir, Ivan Brnic'le bir gol daha attı ve 2-1 öne geçti.

Trabzonspor'da ise Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada ağları havalandırdı ve skora yeniden denge geldi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Dakikalar 84'ü gösterirken Paul Onuachu, Trabzonspor'u yeniden öne geçirirken, 85. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Trabzonspor oldu.

Başakşehir'de Ousseynou Ba 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR KUPADA ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 9 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir ise 6 puanla grubu 4. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. 

