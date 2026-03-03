Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Alanya'da iki gollü galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 22:37:00
Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maç haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhega attı.

İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada asisti yaptı ve Renato Nhaga ağları havalandırdı. Galatasaray'ın 18 yaşındaki yeni transferi Renato Nhaga, ilk 11'de oynadığı ilk maçta ilk golünü attı.

Corendon Alanyaspor'un tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

GALATASARAY GRUBU LİDER BİTİRDİ

Kupanın grup aşamasında oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Galatasaray, 12 puanla lider tamamladı.

Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi. Alanyaspor, grup maçlarının tamamlanmasının ardından en iyi 2 üçüncüden biri olmayı bekleyecek.

Galatasaray, kupada adını çeyrek finale yazdırdı ve seri başı olmayı başardı.

