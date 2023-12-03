6 gollü maçta Manchester City ile Tottenham yenişemedi!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:59

Güncelleme: 03.12.2023 - 22:02

Premier Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne oldu.

Zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Manchester City ve Tottenham, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Maçın hemen başında 6. dakikada Heung Min Son'un golüyle önce geçen Tottenham, üstünlüğünü 3 dakika koruyabildi. Tottenham'da ağları havalandıran Son, bu kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Mücadelenin 32. dakikasında ise Manchester City'de Phil Foden takımını öne geçiren golü kaydetti ve devreye bu skorla girildi.

Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken konuk Tottenham, Giovani Lo Celso'yla eşitliği sağladı. Lo Celso'nun golü 69. dakikada geldi.

Manchester City'de oyuna sonradan dahil olan Jack Grealish, 81. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirse de son sözü Tottenham'da Dejan Kulusevski söyledi.

Tottenham, 90'da bir kez daha eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.