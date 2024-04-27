6 yıl sonra ilk defa katıldı: Aziz Yıldırım'dan 'Barıştırma' sözlerine tepki!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:58
6 yıl sonra ilk defa katıldı: Aziz Yıldırım'dan 'Barıştırma' sözlerine tepki!
Abone Ol google-news

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyunu kullandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya başkan olduğu 2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

"BENİM ADIMA KONUŞMAYIN"

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" ifadesini kullandı. 


aziz yıldırım haberleri fenerbahçe haberleri Divan Kurulu haberleri

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri: 'Böylesine komik ve ciddiyetsiz...'

Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri: 'Böylesine komik ve ciddiyetsiz...'
Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'

Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'
Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'

Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor

Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor
Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti
Şenes Erzik: 'TFF ile UEFA ve FIFA'nın ilişkileri son derece sağlam'

Şenes Erzik: 'TFF ile UEFA ve FIFA'nın ilişkileri son derece sağlam'
Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!

Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!

Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!
En çok alkol tüketen 10 ülke açıklandı!

En çok alkol tüketen 10 ülke açıklandı!
Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'

Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'
Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları

Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları