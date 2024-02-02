7 ay sahalardan uzak kalmıştı: Enes Ünal, Premier Lig'e transfer oldu!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:52

Güncelleme: 02.02.2024 - 07:52

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

İngiliz ekibi Bournemouth milli golcüyü Avrupa'da transferin son gününde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalan Enes Ünal önceki ay sahalara dönmüştü.

Bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 5 maça çıkan milli futbolcu 2 asist yaptı.

Enes Ünal'ın yeni takımı Bournemouth 21 maçta topladığı 26 puanla Premier Lig'in 12. basamağında yer alıyor. Bournemouth'u İspanyol teknik direktör Andoni Iraola çalıştırıyor.

PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ

26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı. 2020'de ise Getafe'ye transfer oldu.