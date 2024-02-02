7 ay sahalardan uzak kalmıştı: Enes Ünal, Premier Lig'e transfer oldu!
Premier Lig ekibi Bournemouth, Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal kariyerine Premier Lig'de devam edecek.
İngiliz ekibi Bournemouth milli golcüyü Avrupa'da transferin son gününde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalan Enes Ünal önceki ay sahalara dönmüştü.
Bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 5 maça çıkan milli futbolcu 2 asist yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı Bournemouth 21 maçta topladığı 26 puanla Premier Lig'in 12. basamağında yer alıyor. Bournemouth'u İspanyol teknik direktör Andoni Iraola çalıştırıyor.
PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ
26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı. 2020'de ise Getafe'ye transfer oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!
- Zabıta müdürü görevden alındı