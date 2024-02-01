İtalyan gazeteci duyurdu: Enes Ünal'a İngiltere Premier Lig'den sürpriz talip!
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgilendiği iddia edildi.
Getafe'de uzun süreli sakatlığının ardından kısa süre öne sahalara geri dönen Enes Ünal'a sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un, milli futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi.
5 MAÇTA 2 GOLE KATKI
İngiliz temsilcisinin, 26 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için şartları sorduğu ifade edildi.
Uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Enes, bu sezon 5 maçta 2 asist yaptı.
Enes Ünal'ın Getafe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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