Cumhuriyet Gazetesi Logo
7 gollü düelloda kazanan Pendikspor!

7 gollü düelloda kazanan Pendikspor!

10.03.2026 18:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
7 gollü düelloda kazanan Pendikspor!

Pendikspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serikspor'u 4-3 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Pendikspor 4-3 kazandı.

Son anları nefes kesen mücadelede Pendikspor'un golleri; 14. dakikada Hamza Akman, 31. dakikada Vinko Soldo ve  21. ile 90+3. dakikalarda Roderigo Thuram'dan geldi.

Ev sahibi Serikspor'un gollerini ise 74. dakikada Jetmir Topalli, 80. dakikada Alan Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Pendikspor'da ikinci yarının hemen başında Roderigo Thuram'ın attığı gol VAR'a takılırken, 42. dakikada Hamza Akman doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 52'ye çıkartırken, Serikspor ise 29 puanla 17. basamakta kaldı.

GELECEK HAFTAKİ MAÇLARI

Serikspor önümüzdeki hafta ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Pendik ise kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Pendikspor #Serik

İlgili Haberler

Dursun Özbek açıklamıştı: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray kararı!
Dursun Özbek açıklamıştı: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray kararı! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını tribünden takip edeceği kaydedildi.
Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor: Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki konuğu Liverpool!
Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor: Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki konuğu Liverpool! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
İETT'den seferlere 'Galatasaray-Liverpool' maçı ayarı
İETT'den seferlere 'Galatasaray-Liverpool' maçı ayarı İETT, bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması öncesi taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bölgede planlanan seferlere ek olarak 60 otobüs ve 80 metrobüs seferi düzenleneceğini duyurdu.