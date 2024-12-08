7 gollü Londra derbisinde kazanan Chelsea!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 4-3 mağlup etti.
Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaşrı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palmer ve 73. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son attı.
PALMER ATMAYA DEVAM EDİYOR
Karşılaşmada iki gol kaydeden Cole Palmer, bu sezon 11. kez ağları sarsmayı başardı. 6 kez de asist yaptı.
Güçlü rakibini mağlup eden Enzo Maresca'nın takımı galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Tottenham ise çıktığı son 3 maçı kazanamadı.
İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 31 yaparak maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4 indirdi. Tottenham ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.
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