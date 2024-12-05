Chelsea deplasmanda farklı kazandı!
İngiltere Premier Lig 14. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 5-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 14. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. St. Mary's Stadium'da oynanan maçı Chelsea 5-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Disasi, 17. dakikada Nkunku, 34. dakikada Madueke, 77. dakikada Cole Palmer, 87. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Southampton'ın tek golü 11. dakikada Aribo'dan geldi.
Chelsea bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Southampton son 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 28'e çıkardı. Southampton ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton ise Aston Villa ile karşılaşacak.
Etiketler: #chelsea #Southampton #İngiltere Premier Lig
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