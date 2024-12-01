Chelsea, Aston Villa engeline takılmadı: 3 puanı üç golle aldı!

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

Chelsea, Aston Villa engeline takılmadı: 3 puanı üç golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:12

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, Aston Villa'yı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nicolas Jackson, 36. dakikada Enzo Fernandez ve 83. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 25 puana ulaştı. Aston Villa ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Southampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Brentford'u ağırlayacak.


Etiketler: #chelsea #Aston Villa #İngiltere Premier Lig

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