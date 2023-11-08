Eskişehirspor’da tüm localar tükendi
Eskişehirspor, 2023-2024 futbol sezonu için Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’ndaki locaların tamamının tükendiğini duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yoluna yenilgisiz devam eden Eskişehirspor’da taraftarlar takıma destek vermeyi ihmal etmedi.
Eskişehirsporlu taraftarlar kulübün satışa çıkardığı localara yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı siyahlı kulüp, geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda yer alan locaların tamamının tükendiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, "Büyük taraftarımıza! 2023-2024 Futbol Sezonu için Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’muzun localarının tamamı tükenmiştir" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, localara ilgi gösteren kurum, kuruluş ve büyük Eskişehirspor taraftarına da teşekkür edildi.
Eskişehirspor’da 2023-2024 sezonu locaları 30, 50 ve 100 bin liradan satışa çıkarılmıştı.
KAMUOYUNA "GURURLA" DUYURULUR! pic.twitter.com/uDUUy5MRgB— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) November 7, 2023
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