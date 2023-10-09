Eskişehirspor, İlksen Kuttekin'i kadrosuna kattı!
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, 24 yaşındaki kaleci İlksen Kuttekin'i transfer ettiğini açıkladı.
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu ekibinden İlksen Kuttekin’i renklerine bağladı.
Eskişehirspor, 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, TFF 3. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu’ndan 24 yaşındaki kaleci İlksen Kuttekin’i transfer ettiğini açıkladı.
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Gençlerbirliği altyapısından yetişen, son olarak 3. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nda forma giyen 1 metre 93 santimetre boyundaki İlksen Kuttekin, kariyerinde daha önce Bayrampaşaspor ve Hacettepe 1945 takımlarında da forma giydi.
Eskişehirspor’dan transfere ilişkin yapılan paylaşımda, “İlksen Kuttekin’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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