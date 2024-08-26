75 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti: Dybala'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:53

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:53

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Paulo Dybala, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın transfer teklifini reddetmesiyle ilgil açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "Suudi Arabistan gelen teklif mi? Herkes sadece ekonomik boyuta bakıyor. Ben ise aile, eş, şehir ve milli takıma dönme isteği gibi birçok şeyi masaya yatırdım. 30 yaşındayım ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Hala elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Dybala'ya 3 yılda 75 milyon Euro kazanacağı bir teklifte bulunmuş ancak 30 yaşındaki futbolcu bu teklifi reddetmişti.